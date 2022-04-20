В 1963 году энтомолог Герберт Херан и бихевиорист Мартин Линдауэр заметили странность: они пытались заставить группу медоносных пчел перелететь озеро, но у насекомых получалось это сделать, только если вода была покрыта рябью. Если же поверхность была гладкой, пчелы резко снижались и ныряли в воду. Это говорит о том, что медоносные пчелы используют визуальные опоры для навигации в полете. Новое исследование группы ученых Университета Экс-Марсель во Франции добавило нюансов в понимание пчелиных летных стратегий, пишет Техкульт.

Для опыта соорудили прямоугольный туннель 220 см в длину с зеркалами вверху и внизу. Когда они были скрыты, пчелы просто пролетали на противоположную сторону к приманке с неизменной высотой. Когда ученые открыли верхнее зеркало, что удвоило высоту, пчелы также легко преодолели туннель. Но когда зеркалом стал пол и высота внизу увеличилась вдвое, пошли крушения. Через 40 см полета высота насекомых резко падала, и они врезались в дно. Если же зеркалами становились и верх, и низ, что создавало туннель бесконечной высоты, пчелы отказывались лететь уже через 8 см.

Это похоже на пространственную дезориентацию, с которой иногда сталкиваются пилоты. Когда летчик находится над морем или пустыней и визуально не понимает своей скорости, очень трудно удерживать постоянную высоту. Вот зачем нужны самолетные датчики — они не зависят от пространственных иллюзий и помогают держать машину на постоянной высоте, даже когда зрительно пилоту не за что зацепиться.

Только вот у пчел нет вспомогательных приборов. Даже когда зеркало начиналось ближе к концу тоннеля, равномерный полет в начале пути затем резко заканчивался падением. Результаты совпадают с исследованием 1963 года — пчелы теряют высоту без активного потока оптических данных. Когда земля не дает насекомым надлежащей информации, они снижаются в попытках найти визуальные опоры и в итоге падают.

Если бы у пчел в эксперименте поле зрения было шире, они наверняка смогли бы найти другие визуальные сигналы вокруг. Но над большим спокойным озером или в закрытом тоннеле насекомым не остается практически ничего для анализа высоты. К слову, этот же эксперимент на плодовых мушках показал, что им не нужны зрительные подсказки для регулирования высоты, так что у разных видов насекомых могут быть разные механики поддержания полета.

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