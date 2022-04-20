Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что более 5,034 миллиона человек покинули Украину с начала военных действий.
До начала “спецоперации” России население Украины составляло около 44 миллионов человек.
Наибольшее количество беженцев приняли:
- Польша – 2,83 миллионов человек
- Румыния — около 757 тысяч
- Россия – почти 550 тысяч
- Венгрии – 471 тысяча
- Молдова – почти 427 тысяч
В Беларуси, по данным УВКБ, находится около 23,8 тыс. беженцев из Украины.
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