Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что более 5,034 миллиона человек покинули Украину с начала военных действий.

До начала “спецоперации” России население Украины составляло около 44 миллионов человек.

Наибольшее количество беженцев приняли:

Польша – 2,83 миллионов человек

Румыния — около 757 тысяч

Россия – почти 550 тысяч

Венгрии – 471 тысяча

Молдова – почти 427 тысяч

В Беларуси, по данным УВКБ, находится около 23,8 тыс. беженцев из Украины.

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