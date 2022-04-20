По прогнозу Международного валютного фонда, рост мировой экономики замедлится до 3,6%.

Экономика Украины сократится на 35% в 2022 году, ВВП России упадет на 8,5%, в том числе из-за жестких санкций, пишет thinktanks.by.

МВФ также подчеркивает влияние геополитической ситуации на сырьевые и продовольственные цены из-за сбоев поставок как из России, так и из Украины, что приведет к усилению давления на хозяйства с небольшими доходами по всему миру. Также заметно увеличился отток капитала как с развивающихся, так и с развитых рынков.

Согласно прогнозу, за исключением нескольких стран, уровень занятости и производство по миру останутся ниже показателей до пандемии на срок до 2026 года. Также ожидается, что инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось ранее. В 2022 году она составит 5,7% в развитых странах и 8,7% — в развивающихся.

В 2023 году МВФ ожидает, что глобальная экономика вырастет на 3,6%, а не на 3,8% как полагалось в январе. По итогам 2021 года показатель вырос на 6,1%.

МВФ также понизил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 2,8% с январской оценки в 3,9%. По итогам 2023 года ожидается, что ВВП еврозоны вырастет на 2,3%, что на 0,2 процентного пункта меньше январского прогноза. В 2021 году показатель вырос на 5,3%.

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