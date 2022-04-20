Лободе, Вакарчуку, Данилко и другим украинским артистам на 50 лет закрыли въезд в Россию

«Известия» опубликовали список артистов, для которых въезд Россию закрыт на 50 лет. В их числе – Светлана Лобода, Андрей Данилко, высыпающий в образе Верки Сердючки, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, Monatik, а также дуэт Потап и Настя Каменских.

Кроме музыкантов, в списке телеведущие, среди которых Антон Птушкин и Андрей Бедняков, а также блогеры и актеры. Российская сторона пока никак не прокомментировала опубликованный список.

Артисты публично осудили агрессию России в Украине.

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