Американский автоконцерн General Motors (GM) уходит из России. Все диллеры уже получили соответствующее уведомление о прекращении поставок автомобилей, которые фактически запрещены санкциями США.

Собеседники «Коммерсантъ» утверждают, что GM также увольняет сотрудников российского офиса. Таким образом, компания станет первым иностранным автомобильным концерном, который окончательно уйдет из России в связи с началом военных действий в Украине.

«GM уже увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей, рассказали несколько собеседников «Ъ» на авторынке», – уточнило издание.

«После публикации материала GM подтвердила, что покидает российский рынок. В связи с кризисом на Украине и «соответствующих американских и международных санкций, GM принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России», – говорится в сообщении, появившемся вечером 19 апреля на пресс-портале Cadillac, – добавили там.

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