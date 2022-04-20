В целях защиты внутреннего рынка правительство Беларуси временно (на полгода) запретило вывоз из страны 254-х видов промышленных товаров, среди которых холодильники, стиральные машины, лифты, пылесосы, смартфоны и много чего еще.

Это решение принято постановлением Совета Министров РБ № 147 от 19 марта 2022 года. Из установленного правила сделаны многочисленные исключения, в частности, для транзитных товаров. Кроме того, на вывоз можно получить разовую лицензию.

В начале перечня находятся запрещенные к вывозу материалы, которые могут использоваться в медицине. Это, в частности, гипс, материалы для пломбирования зубов, составы для зубоврачебных целей и прочие стоматологические составляющие.

Также запрещен вывоз стеклянных бутылок, флаконов и другой стеклянной тары, предназначенной для фармацевтической промышленности. Данный запрет должен предотвратить возникновение проблем у белорусских предприятий, производящих лекарственные препараты.

В список попало и вторичное сырье. В частности, отходы и лом из разных видов стали. Можно сказать, что этот запрет ожидаем, потому что, к примеру, стальной лом активно вывозился из Беларуси в Россию, где цены на него значительно выше. Постановлением Совмина запрещается экспорт ручных инструментов, в частности, паяльных ламп, тисков, шлифовальных кругов, а также инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или другим двигателем.

Вывоз крупногабаритной техники также запрещен. В перечень включены несколько видов двигателей внутреннего сгорания, лифтов, эскалаторов, бульдозеров, экскаваторов, холодильников, морозильников и прочего аналогичного оборудования. Запрет выглядит по меньшей мере странно: многие товары из данного списка давно производятся в Беларуси в весьма значительном количестве.

Столь же непонятным кажется и запрет на вывоз сельскохозяйственных и садовых машин, а также машин или механизмов для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая сенокосилки или газонокосилки. Запрет распространяется и на некоторые виды тракторов и станков различных видов. У белорусской промышленности, во всяком случае по официальным данным, довольно сильные позиции по производству продукции упомянутых видов.

Ограничение экспорта стиральных машин, включая бытовые, насосов и вентиляторов, а также установок для кондиционирования воздуха выглядит вполне естественным. Эти товары в Беларусь, в основном, экспортируются, а их собственное производство явно недостаточно.

Запрещен также вывоз многих видов электрического оборудования: электрических двигателей и генераторов, трансформаторов, аккумуляторов, и даже пылесосов и бытовых машин со встроенным электродвигателем. Под запретом оказались даже электробритвы и электрические фонари.

К слову, очень странно выглядит запрет на экспорт телефонных аппаратов, включая смартфоны, так как они, вроде бы, в Беларуси не производятся. Да и дефицита смартфонов сегодня особо не ощущается. Вероятно, в белорусском правительстве опасаются массового вывоза товарных запасов телефонов в Россию, где спрос и цены сейчас опережают белорусские.

Непонятен запрет на экспорт полупроводниковых приборов и электронных интегральных схем: в Беларуси их производит ПО «Интеграл», которое активно поставляет всю свою продукцию в Россию. Многое из ассортимента предприятия в Беларуси никем не востребовано, но, по всей вероятности, “Интегралу” будет выдана лицензия на экспорт.

В целом список товаров, вывоз которых отныне запрещен, выглядит весьма обширным, и кажется весьма чрезмерным. Похоже, что правительство решило перестраховаться и насытить внутренний рынок, опасаясь возникновения дефицита товаров. Вот такая превентивная мера.

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