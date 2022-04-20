Завтрак, обед и ужин в рационе многих людей неизменно сопровождает кусок белого или черного хлеба, однако полезен ли этот продукт и стоит ли его чем-то заменить?

С этим вопросом в беседе с 5-tv.ru попытался разобраться врач высшей категории Сергей Длин и рассказал, что произойдет с организмом человека при полном отказе от мучных изделий.

«При отказе от мучного и хлеба будет возникать снижение инсулина, снижение глюкозы, улучшение фракции хорошего холестерина, — то есть будут происходить положительные изменения в организме», — отметил медицинский специалист.

Несмотря на это, эксперт не рекомендовал совершенно отказываться от мучного. По его словам, лучше сосредоточиться на выборе сортов хлеба, которые будут полезны для здоровья.

«Есть полезные его сорта. А именно цельнозерновой хлеб, который будет еще способствовать тому, что в нашем кишечнике будет вырабатываться хорошая микрофлора. В отличие от обычного хлеба, где очень мелкий помол происходит — поэтому хлеб есть нужно правильный», — заключил врач.

Полный отказ от хлеба станет отличным подспорьем в начале диеты. Это очистит организм от лишних микроэлементов и поможет ЖКТ функционировать правильно. Некоторые врачи советуют для ежедневного употребления слегка подсушенный хлеб, ведь в таком состоянии он будет содержать в себе меньше калорий и лучше усвоится организмом, что благоприятно скажется на состоянии фигуры.

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