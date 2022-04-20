«Через несколько дней украинцы и россияне будут отмечать Пасху. Этот праздник объединяет православных», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции для журналистов. Она состоялась на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке возле бронзовой скульптуры револьвера «Кольт Питон» 45 калибра со взведенным курком, но с закрученным в узел дулом. Работа шведского скульптора Карла Фредрика Ройтерсварда называется «Нет насилию». Информация об этом мероприятии опубликована на сайте организации.

Глава ООН подчеркнул, что Пасха – это время обновления, воскресения и надежды. Время для размышлений, и она, по его словам, должна стать моментом единения. Но в этом году в православную Страстную неделю идет война. Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины.

«Вместо празднования возрождения новой жизни эта Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины. Интенсивная концентрация сил и вооруженной мощи говорит о том, что предстоящий бой неизбежно будет еще более жестоким, кровавым и разрушительным», – сказал Генеральный секретарь ООН. Он опасается, что огромных жертв среди гражданского населения не избежать.

«Те потери, которые мы видели до сих пор, могут померкнуть по сравнению с предстоящим ужасом. Этого нельзя допустить», – подчеркнул глава ООН.

Гуманитарное перемирие

Антониу Гутерриш с сожалением отметил, что пока усилия по прекращения огня в Украине не принесли никаких результатов.

«Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели – с Великого четверга и до Пасхального воскресенья, 24 апреля…», – сказал глава ООН.

Он полагает, что перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния.

К тому же гуманитарная пауза, сказал Антониу Гутерриш, позволит доставить жизненно важную помощь в населенные пункты, которые пострадали более всего, в частности – в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Организация Объединенных Наций готова направить в эти регионы свои автоколонны с гуманитарной помощью. ООН, по словам Генсека, уже представила Украине и России детальные планы будущей гуманитарной операции.

Гуманитарная ситуация в Украине

«Гуманитарная ситуация в Украине ужасает, – подчеркнул Гутерриш. – У людей нет пищи, воды и медикаментов. Более 12 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Из них более трети приходится на Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. Мы ожидаем, что эта цифра вырастет до 15,7 млн – это около 40 процентов всех жителей Украины, которые остались в стране».

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и Украину сложить оружие и обеспечить безопасность мирным жителям, которые страдают от боевых действий.

Пасхальная инициатива

«Четырехдневный Пасхальный период должен стать объединяющим моментом, когда мы сможем сплотиться ради спасения жизней, продвижения диалога и прекращения страданий в Украине, – заявил глава ООН.

Он призвал все стороны — всех борцов за мир во всем мире — присоединиться к его пасхальной инициативе.

«Давайте остановим кровопролитие. Давайте налаживать диалог и добиваться мира. Сохраняйте веру в смысл и послание Пасхи!», – сказал Генеральный секретарь ООН.

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