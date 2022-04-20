Российский телеведущий и пародист Максим Галкин, который открыто осудил вторжение России в независимую Украину, высказался о лживых российских СМИ. Вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми он выехал в Израиль еще в первые дни войны в Украине, однако все равно не избавился от информационной атаки пропагандистских медиа.

Чтобы как-то разъяснить сложившуюся ситуацию, артист решил записать видеообращение к российским СМИ и потребовал прекратить распространять неправдивую информацию о нем и его близких. На своей странице в Instagram Галкин опубликовал соответствующий ролик.

“Ребят, вы, наверное, догадываетесь, что за свою жизнь актерскую я привык, что пресса пишет обо мне небылицы. Но сейчас я не могу не прокомментировать, потому что тот уровень заказного вранья в России обо мне достиг апофеоза. Сегодня уважаемые издания и телеканалы заявили о том, что я уже здесь подозреваюсь в чьем-то убийстве, что я кого-то убил или был свидетелем, полиция якобы меня задержала”, – сказал Максим.

“Я понимаю, что у вас команда меня очернить и смешать с грязью, показать, насколько мне здесь плохо. Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали, и подотритесь! Мне хорошо!” – продолжил он свое обращение.

Закончил свою речь пародист следующими словами: “Власть не дает вам писать о том, о чем стоит. И вам остается только писать желтую непотребную ересь об артистах. Ну почему вы до сих пор про меня пишете? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, молодые таланты не прорываются. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Отстаньте от меня! Вы как слепые лошади ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь! Комсомольцы, тоже мне, тьфу!”.

Максим Галкин – российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актер, телеведущий “Первого канала” (в 2000—2008 годах и с 2015 года) и канала “Россия-1” (в 2008—2015 годах). Пятый супруг народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой. В феврале 2022 года Галкин высказался по поводу вторжения России на Украину. “С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!” – написал он 24 февраля.

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