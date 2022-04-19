Глава партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” приехал на встречу с профсоюзным лидером, но толком поговорить они не успели: выломав двери, в профсоюзный офис ворвались люди в черном с постановлением на обыск, который длился примерно с 13 до 18 часов.
Подробности случившегося “Народной Воле” рассказал Сергей Черечень, который буквально недавно оказался на свободе.
— Сергей, расскажите, как всё было? Всех сразу положили носом в пол?
— Нет, сначала поставили лицом к стене, потом разрешили присесть.
— Что искали?
— Был стандартный обыск, с понятыми.
— Кто был в офисе кроме вас и Геннадия Федынича?
— Был Береснев Василий Тихонович, Дмитрий Бородка. Еще помощница, которая просто в неудачное время пришла в офис.
— Все перевернули вверх дном?
— В приницпе, работали достаточно аккуратно. Ясное дело, что документы, которые доставали из шкафов, обратно не складывали. Но не было такого, чтобы что-то ломали. Только сразу когда заходили, по-моему, вынесли две двери…
— Объяснили, с чем связано вторжение?
— Обыск проводился в рамках уголовного дела, инициатором является Следственный комитет. Ясное дело, что я не записывал, но называли очень много (если не ошибаюсь, порядка десяти) статей Уголовного кодекса.
— После того, как обыск закончился, всех отпустили?
— Нет. Отпустили только меня и человека, который не имел отношения к профсоюзам.
— Вы все пять часов обыска стояли у стены? В туалет хоть выпускали?
— Нет, мы сидели. В туалет выпускали. Кто просил – даже угощали чаем-кофе. Относительно все было нормально, без каких-то особых перегибов.
— Как Геннадий Федынич всё это комментировал?
— Говорил, что это ущемление прав трудящихся и политически мотивированная ситуация.
Дело в том, что их профсоюзную организацию недавно внесли в списки экстремистских. В ответ на это Геннадий Федынич и Василий Тихонович направили запрос в Комитет государственной безопасности с просьбой разъяснить, по какой причине их признали экстремистской организацией, если профсоюз официально зарегистрирован и работает в рамках законодательства строго по своему профилю – остаивает права трудящихся. И вот такой мотивированный ответ от КГБ сегодня они получили…
— А как вы там оказались?
— Мы созвонились с Геннадием Федыничем, договорились о встрече. Заехал узнать, как у них дела, как ситуация в организации. И вот… Узнал…
Это была одна из немногих организаций, которая занималась реальной помощью рабочим людям. Да, возможно, в 2020 году они поддержали протест, но после этого они вошли в рамки своих уставных целей и задач и, по-моему, очень спокойно работали.
— Сергей, я рада, что вы на свободе.
— Я тоже рад, потому что сначала были вопросики…
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