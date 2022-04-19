Глава партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” приехал на встречу с профсоюзным лидером, но толком поговорить они не успели: выломав двери, в профсоюзный офис ворвались люди в черном с постановлением на обыск, который длился примерно с 13 до 18 часов.

Подробности случившегося “Народной Воле” рассказал Сергей Черечень, который буквально недавно оказался на свободе.

— Сергей, расскажите, как всё было? Всех сразу положили носом в пол?

— Нет, сначала поставили лицом к стене, потом разрешили присесть.

— Что искали?

— Был стандартный обыск, с понятыми.

— Кто был в офисе кроме вас и Геннадия Федынича?

— Был Береснев Василий Тихонович, Дмитрий Бородка. Еще помощница, которая просто в неудачное время пришла в офис.

— Все перевернули вверх дном?

— В приницпе, работали достаточно аккуратно. Ясное дело, что документы, которые доставали из шкафов, обратно не складывали. Но не было такого, чтобы что-то ломали. Только сразу когда заходили, по-моему, вынесли две двери…

— Объяснили, с чем связано вторжение?

— Обыск проводился в рамках уголовного дела, инициатором является Следственный комитет. Ясное дело, что я не записывал, но называли очень много (если не ошибаюсь, порядка десяти) статей Уголовного кодекса.

— После того, как обыск закончился, всех отпустили?

— Нет. Отпустили только меня и человека, который не имел отношения к профсоюзам.

— Вы все пять часов обыска стояли у стены? В туалет хоть выпускали?

— Нет, мы сидели. В туалет выпускали. Кто просил – даже угощали чаем-кофе. Относительно все было нормально, без каких-то особых перегибов.

— Как Геннадий Федынич всё это комментировал?

— Говорил, что это ущемление прав трудящихся и политически мотивированная ситуация.

Дело в том, что их профсоюзную организацию недавно внесли в списки экстремистских. В ответ на это Геннадий Федынич и Василий Тихонович направили запрос в Комитет государственной безопасности с просьбой разъяснить, по какой причине их признали экстремистской организацией, если профсоюз официально зарегистрирован и работает в рамках законодательства строго по своему профилю – остаивает права трудящихся. И вот такой мотивированный ответ от КГБ сегодня они получили…

— А как вы там оказались?

— Мы созвонились с Геннадием Федыничем, договорились о встрече. Заехал узнать, как у них дела, как ситуация в организации. И вот… Узнал…

Это была одна из немногих организаций, которая занималась реальной помощью рабочим людям. Да, возможно, в 2020 году они поддержали протест, но после этого они вошли в рамки своих уставных целей и задач и, по-моему, очень спокойно работали.

— Сергей, я рада, что вы на свободе.

— Я тоже рад, потому что сначала были вопросики…

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»