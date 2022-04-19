Пока это только предварительное исследование, но результаты, полученные американской компанией Atara Biotherapeutics, очень обнадеживают. В основе лечения лежит новая иммунотерапия, направленная на клетки, инфицированные вирусом Эпштейна-Барра – несколько исследований связали этот вирус с развитием рассеянного склероза. Из 24 пациентов, прошедших курс лечения, у 20 наблюдалось улучшение симптомов. Сканирование мозга также свидетельствует о том, что некоторые нервные клетки, поврежденные болезнью, были “восстановлены, пишет популярный портал “Новая наука”.

Рассеянный склероз (РС) – это аутоиммунное заболевание, которое вызывает повреждение центральной нервной системы; иммунная система атакует клетки миелиновой оболочки, которая окружает нервные волокна, как будто это чужеродные клетки. В долгосрочной перспективе эти поражения приводят к нарушениям двигательных, сенсорных и когнитивных функций, что может привести к необратимой инвалидности. Существующие методы лечения позволяют уменьшить количество рецидивов и улучшить качество жизни пациентов, страдающих так называемой рецидивирующе-ремиттирующей формой заболевания, однако на сегодняшний день не существует лекарства.

Факторы риска развития рассеянного склероза до сих пор плохо изучены. Помимо генетической предрасположенности, на развитие этого заболевания могут влиять различные факторы, в том числе факторы окружающей среды. Однако несколько исследований показали тесную связь между заражением вирусом Эпштейна-Барра (EBV) – очень распространенным вирусом, вызывающим инфекционный мононуклеоз, — и развитием заболевания. В частности, недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что риск развития РС увеличивается в 32 раза после заражения EBV (тогда как после заражения другими вирусами, включая цитомегаловирус, который передается аналогичным образом, он не увеличивается).

Исследование, опубликованное в начале этого года в журнале Nature, обнаружило “высокоаффинную молекулярную мимикрию” между фактором транскрипции EBV и молекулой адгезии глиальных клеток центральной нервной системы; другими словами, один из белков, производимых EBV, очень похож на белок, производимый в центральной нервной системе. Таким образом, иммунный ответ, направленный на вирусный белок, скорее всего, ошибочно атакует белок нервной системы. Однако после заражения человека вирус остается латентным в его организме и потенциально может реактивироваться, что приведет к соответствующему иммунному ответу – именно это и станет причиной развития РС.

На основе предыдущих исследований, изучавших участие EBV, компания Atara Biotherapeutics разработала новый метод лечения под названием ATA188, который включает в себя введение пациентам с РС Т-клеток, специфически нацеленных на инфицированные EBV B-клетки и плазматические клетки. ““Появляется все больше убедительных доказательств того, что инфицированные EBV В-клетки и плазматические клетки играют важнейшую роль в патогенезе рассеянного склероза, — сказал Эй Джей Джоши, главный врач компании Atara Biotherapeutics.

В исследовании приняли участие 24 человека с прогрессирующим РС. Иммунные клетки были получены от доноров, инфицированных EBV, и были иммунологически подобраны, чтобы избежать отторжения организмом реципиента. Компания сообщает, что из этих 24 пациентов состояние 20 стабилизировалось или даже улучшилось. “Никаких фатальных, ограничивающих дозу токсичностей, синдрома высвобождения цитокинов или болезни “трансплантат против хозяина” не наблюдалось”, — говорится в заявлении компании.

По словам исследователей, признаки ремиелинизации могут появляться очень рано, параллельно с клиническим улучшением. Однако этот эффект еще предстоит подтвердить, тем более что исследование I фазы проводилось на очень маленькой группе, без плацебо или контрольной группы. В настоящее время компания набирает еще 80 человек для проведения испытания фазы II. EBV также предположительно вызывает другие аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и диабет 1 типа, и Atara Biotherapeutics планирует оценить эффективность своего лечения на этих других заболеваниях.

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