Белорусский бизнес не мог не отреагировать на сложившуюся в мире ситуацию и сопутствующие экономические изменения.
В связи с этим часть компаний в конце февраля-марте начали приостанавливать наем, наниматели переориентировались на сохранение текущего штата в период неопределенности.
В первом квартале текущего года наибольшее снижение (относительно 4 квартала 2021 года) произошло в следующих профессиональных областях:
- «Банки, инвестиции, лизинг»: -27,6%;
- «Туризм, гостиницы, рестораны»: -21,6%;
- «Производство»: -16,4%;
- «Информационные технологии»: -12,4%;
- «Рабочий персонал»: -8,5%.
Также в первом квартале в некоторых профессиональных сферах возросло количество вакансий относительно 4 квартала прошлого года, пишет издание “Белорусы и рынок”. Наибольшее увеличение произошло в следующих областях:
- «Начало карьеры, студенты»: +49,5%;
- «Транспорт, логистика»: +14,3%;
- «Продажи»: +12,8%;
- «Строительство, недвижимость»: +9,6%.
В структуре вакансий лидирующие позиции занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (32,2% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (16,1%), «Транспорт, логистика» (14,1%), «Начало карьеры, студенты» (13,1%) и «Рабочий персонал» (12,9%).
Рост резюме
В начале года соискатели не проявляли большой активности в поиске работы, однако в конце февраля-марте количество резюме начало возрастать. Таким образом, из-за уменьшения количества вакансий и роста резюме, можно сделать вывод, что рынок труда временно в некоторых профессиональных сферах становится работодательским.
В первом квартале в сравнении с октябрем-декабрем прошлого года часть соискателей была особенно активна, что отразилась на наибольшем приросте резюме в следующих профессиональных областях:
- «Начало карьеры, студенты»: +43,3%;
- «Маркетинг, реклама, PR»: +32,5%;
- «Административный персонал»: +26,9%;
- «Информационные технологии»: +5,8%.
В структуре резюме по-прежнему лидируют студенты и молодые специалисты (27% от всех размещенных резюме в 1 квартале), за ними в «топ-5» входят соискатели из таких сфер, как:
- «Продажи» (13,3%);
- «Административный персонал» (7,5%);
- «Информационные технологии» (6,5%);
- «Транспорт, логистика» (6,1%).
Рост конкуренции
Прошлый год завершился с конкуренцией на уровне 6,7 резюме на одну вакансию – примерно с таким показателем прошла зима (январь – 6,6 резюме, февраль – 6,5 резюме). Однако уменьшение количества вакансий и увеличение количества резюме во второй половине квартала привели к росту конкуренции в марте до 9,5 резюме. Таким образом, первый квартал завершился с общей конкуренций на рынке труда на уровне 7,5 резюме на одну вакансию.
Почти половина вакансий ориентирована на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (47,5%). Специалисты, не имеющие опыта работы, также достаточно востребованы. Для них размещается до 30% вакансий от общего количества на сайтах, занимающихся поиском рабочих мест.
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