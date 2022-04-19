Белорусский бизнес не мог не отреагировать на сложившуюся в мире ситуацию и сопутствующие экономические изменения.

В связи с этим часть компаний в конце февраля-марте начали приостанавливать наем, наниматели переориентировались на сохранение текущего штата в период неопределенности.

В первом квартале текущего года наибольшее снижение (относительно 4 квартала 2021 года) произошло в следующих профессиональных областях:

«Банки, инвестиции, лизинг»: -27,6%;

«Туризм, гостиницы, рестораны»: -21,6%;

«Производство»: -16,4%;

«Информационные технологии»: -12,4%;

«Рабочий персонал»: -8,5%.

Также в первом квартале в некоторых профессиональных сферах возросло количество вакансий относительно 4 квартала прошлого года, пишет издание “Белорусы и рынок”. Наибольшее увеличение произошло в следующих областях:

«Начало карьеры, студенты»: +49,5%;

«Транспорт, логистика»: +14,3%;

«Продажи»: +12,8%;

«Строительство, недвижимость»: +9,6%.

В структуре вакансий лидирующие позиции занимают следующие профессиональные сферы: «Продажи» (32,2% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (16,1%), «Транспорт, логистика» (14,1%), «Начало карьеры, студенты» (13,1%) и «Рабочий персонал» (12,9%).

Рост резюме

В начале года соискатели не проявляли большой активности в поиске работы, однако в конце февраля-марте количество резюме начало возрастать. Таким образом, из-за уменьшения количества вакансий и роста резюме, можно сделать вывод, что рынок труда временно в некоторых профессиональных сферах становится работодательским.

В первом квартале в сравнении с октябрем-декабрем прошлого года часть соискателей была особенно активна, что отразилась на наибольшем приросте резюме в следующих профессиональных областях:

«Начало карьеры, студенты»: +43,3%;

«Маркетинг, реклама, PR»: +32,5%;

«Административный персонал»: +26,9%;

«Информационные технологии»: +5,8%.

В структуре резюме по-прежнему лидируют студенты и молодые специалисты (27% от всех размещенных резюме в 1 квартале), за ними в «топ-5» входят соискатели из таких сфер, как:

«Продажи» (13,3%);

«Административный персонал» (7,5%);

«Информационные технологии» (6,5%);

«Транспорт, логистика» (6,1%).

Рост конкуренции

Прошлый год завершился с конкуренцией на уровне 6,7 резюме на одну вакансию – примерно с таким показателем прошла зима (январь – 6,6 резюме, февраль – 6,5 резюме). Однако уменьшение количества вакансий и увеличение количества резюме во второй половине квартала привели к росту конкуренции в марте до 9,5 резюме. Таким образом, первый квартал завершился с общей конкуренций на рынке труда на уровне 7,5 резюме на одну вакансию.

Почти половина вакансий ориентирована на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (47,5%). Специалисты, не имеющие опыта работы, также достаточно востребованы. Для них размещается до 30% вакансий от общего количества на сайтах, занимающихся поиском рабочих мест.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»