Правительство предполагает сформировать перечень государственных организаций, которые не подпадают под процедуру банкротства.

Об этом рассказала депутат ППНС из комиссии по экономической политике Светлана Горваль, информирует “Экономическая газета”.

Начать процедуру несостоятельности в госсекторе можно будет только после согласования с министерством (концерном) или исполкомом. Именно такая мера прописана в проекте закона «Об урегулировании неплатежеспособности», который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей НС РБ

Под пристальным вниманием и жестким контролем госорганов будет проходить санация и ликвидация подчиненных им предприятий в моногородах. Что касается продажи градообразующего предприятия, то она будет проводится будет проводиться в особом порядке – только по конкурсу.

Банкротить можно будет только государственные предприятия с очень большими (по госмеркам) долгами. Минимальный размер долга для начала процедуры по требованию кредитора в госсекторе должен быть равен 30 тысячам и более базовых величин, в частном секторе – только 500 базовых величин.

«Правительство не прислушалось к мнению тех специалистов, которые рекомендовали установить для государственных и частных предприятий для вхождения в процедуру несостоятельности одинаковые суммы задолженности, что способствовало бы созданию в экономике здоровой конкурентной среды», – сообщила Светлана Горваль.

Также в документе перечислены основания для подачи заявления кредитора о банкротстве, если к должнику не удалось применить процедуру принудительного исполнения в течение 6 месяцев.

В целом, по мнению законодателей, проект этого важного государственного документа, в случае его принятия, позволит эффективнее защитить интересы любого неплатежеспособного предприятия и дать ему реальный шанс на оздоровление.

К слову, должник получает право своевременно принять решение об уходе в судебную процедуру санации или несостоятельности.

Специалисты прогнозируют, что после вступления закона в действие произойдет сокращение среднего срока процедур несостоятельности с 1,6 до 1,2 года. На 30% вырастет возврат средств кредиторов. Повысится конкуренция на рынке антикризисного управления.

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