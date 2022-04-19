Греческая газета «Катимерини» сообщила о задержании у острова Эвбея двух российских нефтяных танкеров из-за санкций Евросоюза. Неподалеку с городом Каристос береговая охрана Греции задержала танкер “Пегас”, на котором находилась команда из 19 российских моряков.

Судно под российским флагом направлялось к Пелопоннесу, чтобы перегрузить свой груз нефти на другое судно, когда столкнулось с неблагоприятной погодой и отплыло в безопасное место в защищенной бухте у приморского города Каристос на юге Эвии, где оно было перехвачено.

Представители береговой охраны в беседе с изданием сослались на решение Управления по борьбе с отмыванием денег. Также они уточнили, что задержано судно, но не его груз. По сведениям газеты, “Пегас” направлялся на Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, но задержался близ Каристоса из-за плохой погоды.

Также из-за санкций ЕС близ Эвбеи задержали еще один нефтяной российский танкер – VF Tanker 2. Судно 17 апреля покинуло порт Пирей и направилось в порт Кавказ, однако по неизвестной причине оказалось в бухте Каристоса.

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