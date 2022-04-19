Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступил в силу 19 апреля. Соответствующее решение было принято правительством Японии, сообщает РИА Новости.

В список санкционных товаров и продуктов входят алкоголь, технологические приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен ($118 млрд). По факту это первый запрет на ввоз товаров из России.

Среди основных статей импорта, попадающих под запрет, на первом месте – шпон. По итогам прошлого года его было ввезено на сумму 8,48 миллиарда иен (около $67 млн). Следующая статья – сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен ($1 млн). В списке также детали двигателей для кораблей и самолетов – 5,26 миллиарда иен ($41,5 млн), автомобилей и мотоциклов – по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по $1 млн). Что касается алкоголя, то пива в прошлом году отправлено в Японию на сумму около 11,8 миллиона иен ($93 тыс.), водки – на 37,3 миллиона иен ($294 тыс.) и другие.

Надо отметить, что импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля. Импорт в Японию из России, по данным министерства финансов, за прошлый год составил 1,55 триллиона иен ($12,2 млрд). Таким образом, доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%. Однако эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики.

В санкционный список не вошел запрет на рыбу и морепродукты – их доля в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии. Запрет на эти виды товаров нанес бы серьезный удар по общепиту и перерабатывающим предприятиям страны.

Напомним, Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Премьер-министр Японии пообещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля.

Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, включая 9 крупнейших банков.

Наконец, Япония ввела также персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, заместителя руководителя администрации президента России и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и других.

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