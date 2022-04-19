Немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение прекратить деятельность в России.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании:

– На фоне текущих событий войны на Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в России. Процесс исполнения сейчас готовится. Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс. Тем временем 2500 сотрудников Henkel в России будут по-прежнему наняты и оплачены. Ожидаемые финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке.

– Мы осуждаем войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — сказал Карстен Кнобель, генеральный директор Henkel.

— Мы оказываем обширную поддержку нашим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах, предлагая финансовые пожертвования, а также продукты питания и материальные пожертвования. Многие сотрудники Henkel также помогают на границах, раздавая срочно необходимые товары или предлагая людям из Украины жилье.

В числе брендов компании – клей “Момент”, чистящие средства “Пемолюкс”, Persil, “Пемос”, Losk, “Ласка”. Косметические средства и средства гигиены — Fa, Taft, Shamtu. Средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

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