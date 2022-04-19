Одной из официально заявленных целей войны в Украине Кремль называл обеспечение безопасности России, стремление не допустить расширения НАТО и его приближения к границам Российской Федерации. Но эффект получился обратным: в НАТО собрались входить даже те, кто ранее придерживался политики нейтралитета.

Финляндия в ближайшие недели решит, подавать ли заявку на вступление в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин в Стокгольме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Существуют различные точки зрения по вопросу о подаче или неподаче заявки на членство в НАТО, и мы должны тщательно их проанализировать, – сказала Марин. – Однако я думаю, что процесс будет довольно быстрым, это произойдет за несколько недель».

Андерссон в свою очередь отметила, что Швеции тоже необходимо тщательно проанализировать вопрос о вступлении в НАТО. «Конечно, у членства в НАТО есть свои плюсы и минусы, как и у других вариантов безопасности. Будучи членом НАТО, вы обеспечиваете свою безопасность в соответствии со Статьей 5 (устава НАТО. – Ред.). Кроме того, на вас лежит ответственность по отношению к другим странам», – заметила глава правительства Швеции.

Шведский телеканал SVT сообщил, что Андерссон намерена подать заявку на вступление своей страны в НАТО на саммите альянса в Мадриде 29–30 июня. Правящая Социал-демократическая партия Швеции назначила на 24 мая встречу, на которой должно быть принято соответствующее решение. Затем оно будет вынесено на голосование в риксдаг (парламент). По сведениям Svenska Dagbladet, руководство партии уже определилось по этому вопросу.

На минувшей неделе правительство Финляндии представило в парламент доклад, в котором анализируются возможные последствия вступления страны в НАТО. В докладе говорится, что Финляндия может в одиночку столкнуться с российской агрессией; в то же время членство в НАТО может привести к росту напряженности на российско-финской границе. В документе сказано, что со времен холодной войны ситуация с безопасностью сейчас самая серьезная и хуже всего поддается прогнозированию. Отмечается, что в случае вступления в НАТО Финляндии придется увеличить военные расходы на 1,5 процента от ВВП. Но после вторжения России в Украину финские власти и так решили увеличить оборонные расходы на 40 процентов к 2026 году.

Влиятельное издание The Times сообщило, ссылаясь на американских чиновников, что Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже этим летом. Собеседники газеты в Вашингтоне рассказали, что этот вариант активно обсуждался на встрече министров иностранных дел государств альянса с участием представителей Швеции и Финляндии. Источники The Times в Европе отметили, что вступление Швеции и Финляндии в альянс расширит военно-воздушные и разведывательные возможности НАТО.

Спецслужбы Финляндии готовятся к враждебным действиям со стороны России в связи с финской заявкой на вступление в НАТО. Начальник Полиции безопасности Антти Пелттари считает вероятными российские кибератаки против систем жизнеобеспечения, прежде всего энергосетей и системы водоснабжения. Пелттари советует всем жителям Финляндии иметь запасы еды как минимум на трое суток и быть готовыми к отключению электричества и связи. Кроме того, финские спецслужбы прогнозируют информационные спецоперации Кремля.

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Представитель российского МИД Сергей Беляев заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО «имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от нас переоценки всего комплекса отношений с этими государствами и осуществления ответных шагов». Британский таблоид The Daily Mail даже опубликовал видео с двумя российскими ракетными установками, которые, как утверждается, движутся к финской границе. На видео на дороге виден указатель «Хельсинки». Утверждается, что на видео запечатлены две самоходные пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион-П» и оно снято в 20 километрах от финской границы.

И что теперь будет делать Россия – объявлять войну Финляндии и воевать на два фронта?.. Со всем миром?..

Вот и получается, что никто – ни Украина, ни НАТО, ни Зеленский, ни Байден – не являются бόльшей угрозой для России, чем ее собственное руководство.

Публикация из № 31 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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