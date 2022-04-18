Йельские учёные открыли ключевой регулятор массы тела. Его отключение позволяет заставить организм быстро худеть. Белок, известный как аугментор-альфа, регулирует массу тела у мышей. Этот белок экспрессируется в гипоталамической области головного мозга.

Также учёные обнаружили, что он экспрессируется в клетках, называемых нейронами агути-родственного белка (AgRP), которые, как известно, способствуют чувству голода. А голодание увеличивает экспрессию аугментора-альфа в этих нейронах, пишет ferra.ru.

Позже оказалось, что если отключить возможность синтеза этого белка, организм начинает быстро худеть. Учёные считают, что открытие поможет разработать новые методы терапии ожирения и анорексии. Можно будет усиливать или подавлять этот белок, чтобы корректировать различные расстройства.

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