Министерство обороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака, информирует турецкое агентство Anadolu.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Вооруженные силы начали операцию “Коготь” против террористов, чтобы предотвратить террористические атаки против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и тем самым обеспечить безопасность страны.

По его утверждению, ВВС Турции успешно нанесли удары по убежищам, бункерам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов и так называемым штабам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В операции также принимают участие подразделения спецназа.

Напомним, вооруженный конфликт с РПК начался в Турции еще в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами в период с июля 2015 года При этом потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

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