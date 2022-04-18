В Беларуси в минувшем году не досчитались 94 тысячи человек. К сожалению, динамика ускоряется. Для сравнения: в 2020-м население сократилось на 60,6 тысяч, в 2019-м – около 33 тысяч.

«Это, безусловно, немало, это сумма нашей низкой рождаемости, низкого прироста населения и повышенной смертности», – говорит экономист Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский

«Сейчас мы находимся в самом демографически неблагополучном периоде: поколение так называемых бэби-бумеров, послевоенное поколение, было гораздо больше, чем поколение, которое входит в детородный возраст»,- утверждает он в издании «Белорусы и рынок».

Прошлогодний «минус» – это только официальные данные Белстата. На самом деле, страна потеряла гораздо больше людей.

«Белстат не может адекватно оценивать количество людей, которые эмигрировали из Беларуси. Часть из них уезжала в Россию – а с ней у нас открытая граница. Кроме того, не каждый человек сообщает государственным органам, что он уезжает навсегда или надолго. Поэтому мы чаще всего можем оценить эмиграцию позже – через полгода-год, когда, например, страны ЕС говорят о количестве выданных ВНЖ», – уверяет Львовский.

«Некоторые IT-компании вынуждены перевозить чуть ли не весь свой штат. Пока мы не можем сказать: это десятки тысяч человек или цифра приближается к ста тысячам», – объясняет экономист.

Беларусь не ресурсная экономика, все что есть в стране, все ее богатство создается трудом людей. В экономической теории отток населения – это всегда минус, по трем причинам, — поясняет аналитик CASE Серж Навродский:

«Во-первых, сокращается количество людей, которые работают в экономике, зарабатывают, создают продукт, добавленную стоимость. Во-вторых, люди платят меньше налогов. В-третьих, люди меньше покупают, покупательский спрос уменьшается. Во всей экономической истории я не видел примеров, когда меньшее количество населения приводило бы к лучшему состоянию экономики».

По мнению Льва Львовского, есть много областей экономики, где у нас не хватает людей. Но надо понимать, что человек – и субъект, и объект экономики одновременно. Люди сами создают рабочие места, новые идеи, а за счет этого в том числе и растет экономика. Если посмотреть на IT-сектор в Беларуси, он создавался из ничего. Еще каких-нибудь 30 лет назад нельзя было сказать, что нам не хватает ста тысяч айтишников. Всех хватало, но люди создали новые рабочие места с высокими зарплатами, с высокой добавленной стоимостью. И эти рабочие места последние годы обеспечивали Беларуси до половины экономического роста.

«У нас консолидированная пенсионная система. Это означает, что к середине 21-го века количество пенсионеров на одного работающего белоруса увеличится в полтора раза (8 пенсионеров на 10 человек трудоспособного возраста). Это значит, что нам надо будет либо сокращать пенсии в полтора раза к 2050 году, либо увеличивать налоги на работающего. Хотя наши налоги, наши отчисления в ФСЗН и так уже довольно большие», – заключает эксперт.

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