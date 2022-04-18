Белорусский рубль за последний месяц совершил неожиданный (даже для аналитиков) кульбит. Резко девальвировавшись за первые десять дней военного конфликта в Украине, он затем так же резко и укрепился. Правда, не до предвоенных значений. Что будет с ним дальше? Какие курсы мы увидим в обменниках через месяц?

Как рассказал сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute Александр ШКУТ, за месяц с 14 марта по 14 апреля на курс белорусского рубля оказывали влияние несколько факторов. Именно из-за них он вел себя довольно неожиданно, информирует “Белорусы и рынок”.

— Первый — это, конечно же, возникшая в конце февраля — начале марта паника. Физические лица, а также юридические, которые могли купить валюту, покупали ее. Затем ажиотаж спал, в том числе из-за второго фактора — действий Национального банка. Третий фактор — определенная корреляция с российским рублем, который сначала обвалился, а затем стал укрепляться из-за жесткой политики Центробанка РФ. Четвертый фактор — введенные различными банками валютные ограничения, которые положительно сказались на курсе рубля. Пятый — определенные проблемы с импортом, как логистические, так и вызванные санкциями. Так как поставки многих товаров ограничены или невозможны, то у юридических лиц, занимавшихся импортом, снизилась потребность в валюте. А раз упал спрос, то и давления на курс рубля стало меньше, и из-за всех вышеописанных факторов он серьезно укрепился, хотя и не до значений середины февраля, — отметил Александр Шкут.

По его словам, курс белорусского рубля формируется на рыночных основах — в зависимости от спроса и предложения на Белорусской валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке. Поэтому спрогнозировать курс через месяц, в то время когда у наших границ идут военные действия, весьма непросто.

— Но есть факторы, которые оказывают на него существенное влияние и задают вектор. Первый — усилия Нацбанка, направленные на сдерживание инфляции, на стабилизацию курса белорусской валюты. Нацбанк сейчас применяет различные меры по сдерживанию рублевой ликвидности: процентные ставки на межбанковском рынке (овернайт, по депозитам) ужимают рублевую ликвидность и снижают отток рублей из банковской системы, что положительно влияет на стабилизацию курса. Также сейчас довольно высоки процентные ставки по валютным депозитам, поднявшиеся как раз в последнее время, что снижает отток из банковской системы долларов и евро, — рассказал банкир.

Александр Шкут рассказал, что есть два варианта развития событий, которые через месяц могут привести к абсолютно разному итогу торгов на БВФБ. При эскалации конф­ликта курс как российского, так и белорусского рубля упадет.

— Если особых изменений в Украине не произойдет, то белорусский рубль будет находится в диапазоне, который наблюдался во второй декаде апреля. Если изменения будут, то курс будет зависеть от степени их критичности. Но, вероятнее всего, ситуация будет примерно такой же, как 14 апреля, и в середине мая курсы доллара, евро, российского рубля в обменных пунк­тах будут примерно такими же, как в середине апреля, — уверен Александр Шкут.

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