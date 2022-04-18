Роберта Дауни-младшего преследует семейное проклятие

Роберт родился в семье актера Роберта Дауни-старшего («Как украсть небоскреб», «Ночи в стиле буги») и актрисы Элисон Форд («Загон»). В 20 с небольшим его называли самой многообещающей звездой своего поколения. К нынешним 56 годам Дауни-младший стал одним из самых успешных в истории кино. Его визитные карточки – Шерлок Холмс и Железный человек. Однако 30 лет назад все повисло на волоске – Роберт пристрастился к наркотикам и бутылке. (Уже в восемь лет ему дал покурить марихуану безответственный отец.)

– Я не отличал день от ночи, бросался на каждого, готов был убить за дозу. Однажды под кайфом надоело ждать вылета в аэропорту, я вышел на летное поле, разогнался и попытался взлететь, – вспоминал Дауни-младший. – Это были годы сомнительного кайфа и, как я сейчас понимаю, полета в совершеннейшую бездну. Удивительно, как вообще выжил.

С позором его турнули из всех съемок, приговорили к принудительному лечению, да еще дали 16 месяцев тюрьмы за хранение героина, кокаина и огнестрельного оружия, пишет Экспресс Газета.

Беспутство разрушило брак актера с певицей и моделью Деборой Фальконер. Спасла Роберта любовь – в 2003 году на съемках триллера «Готика» он потерял голову от продюсера Сьюзан Левин. С наркотой было покончено. Супруги вместе до сих пор.

Увы, яблоко от яблони недалеко падает – в 2014 году с 1,5 кг героина был задержан 21-летний сын Роберта – Индио Фалконер Дауни. Отец внес $100 тыс. залога, и непутевый сынуля избежал отсидки – отделался 20 месяцами принудительного лечения. От наркозависимости он избавился и профессионально занялся музыкой.

– Проблемы сына я принимаю на свой счет, – признался недавно. – Видимо, я своими скверными поступками в молодости запустил программу семейного проклятия. Но вовремя выбрался со дна. Поэтому и с сыном трагедии не произошло.

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