Утром 17 апреля в Бобруйском районе поступило сообщение о возгорании дома на территории садового товарищества «Боровинка», сообщает Следственный комитет. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. В доме обнаружены тела двух супругов – мужчины и женщины (75 и 76 лет).
Следователем с привлечением специалистов и сотрудников МЧС проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, соседи и родственники погибших. Назначен ряд экспертных исследований.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
По данному факту проводится проверка.
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