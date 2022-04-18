18 апреля Александр Лукашенко подписал Указ № 145 “О совершенствовании организации дорожного движения”. Документом вносятся изменения в Указ № 551 от 28 ноября 2005 года, которым были утверждены Правила дорожного движения.
Самое важное:
- Для электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев введено обобщенное понятие “средство персональной мобильности”. Передвигаться на них можно по велосипедной дорожке, тротуару или обочине не быстрее 25 км/ч
- Скоростные лимиты на трассах: 120 км/ч для большинства, 100 км/ч – для автобусов
- Появился новый знак: зона с максимальной скоростью 30 км/ч
- Запрещается перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле (кроме прицепа) и мопеде
- С 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября водители обязаны в светлое время суток включать ближний свет
- При пересечении проезжей части по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по пешеходному переходу, велосипедист будет вправе не спешиваться
- Электромобили смогут передвигаться по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта
Изменения вступают в действие через шесть месяцев после официального опубликования Указа.
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