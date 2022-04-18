Врач-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина опровергла популярные мифы и стереотипы о холестерине. Так ли он вреден на самом деле?



Навязчивая идея избавиться от холестерина не всегда оправдана. В первую очередь, потому что в нашем организме существует два вида холестерина, условно говоря «хороший» и «плохой», пишет Медик Форум.

«Холестерин представляет собой липопротеины низкой и высокой плотности. Первые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А вторые, наоборот, снижают риск патологий сердца», — объясняет доктор.

Многие ошибочно полагают, что от повышенного холестерина страдают только те люди, у которых есть лишний вес. На самом деле, важен не столько вес, сколько наследственность. А также огромное значение имеет питание, вредные привычки, режим сна и отдыха, состояние щитовидки.

Наибольшая сложность в том, что распознать повышенный холестерин не так просто. Часто процесс протекает бессимптомно. В артериях постепенно начинают формироваться бляшки, и вы не узнаете об их существовании до тех пор, пока они не спровоцируют инсульт или сердечный приступ.

В качестве профилактики некоторые люди начинают полностью отказываться от продуктов, которые содержат холестерин. Это большая ошибка.

Гораздо эффективнее свести к минимуму продукты, которые содержат большое количество насыщенных жиров: жирное мясо, молоко, шоколад, выпечка.

Понизить плохой холестерин помогут овощи и фрукты, цельнозерновые, бобовые, орехи и нежирное мясо.

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