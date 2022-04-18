Утром в понедельник, 18 апереля, по Львову был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовый. Он отметил пять прицельных ракетных ударов. Однако позднее глава Львовской военной администрации Максим Козицкий, сославшись на Воздушное командование “Запад”, уточнил, что было четыре ракетных удара. Три – по объекту военной структуры, а четвертый – по предприятию, которое занимается шиномонтажом. В результате ударов возникли сильные пожары, а объекты потерпели большие разрушения.

Есть погибшие и пострадавшие. Среди них – один ребенок.

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