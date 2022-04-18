Почти в половине российских компаний руководство внепланово снижает или вообще останавливает наем работников до конца текущего года. Что касается численности работающего персонала, то она снизилась почти у трети компаний с начала кризисного периода.

Такую информацию сообщил Forbes, сославшись на результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, больше всего компаний, принявших решение о снижении или приостановке набора, в Москве (71%), Петербурге (51%) и Приволжском федеральном округе (47%). Увеличивают наем работников лишь 4% работодателей. Планы пока не поменялись у 40% компаний.

При этом, почти в каждой десятой компании считают, что до конца 2022 года штат точно сократится. В каждой пятой компании уверены, что — скорее сократится, чем увеличится. Больше всего сокращений ждут в Москве (40%) и Петербурге (32%). В компаниях, где уже сократился или только сократится штат, считают, что прежде всего увольнять будут работников бэк-офиса (26%), отделов продаж и сопровождения клиентов (22%), HR-отделов (21%), линейного персонала в логистике, транспорте и доставке (21%).

Однако, в некоторых компаниях (14%) с начала кризиса стало немного больше, а 35% компаний в ближайшем будущем готовы пополнить свой штат. В первую очередь там будут набирать работников производственного линейного персонала (43%), сотрудников отделов продаж (34%), а также разработчиков и IT-специалистов (29%).

Если говорить о зарплате, то 77% опрошенных компаний пока не изменяли ее размер. Почти каждый пятый работодатель при этом планирует или ожидает увеличения зарплат, каждый десятый — снижения.

Надо отметить, что HeadHunter опросил 420 HR-директоров российских компаний из отраслей строительства и недвижимости, производства и сельского хозяйства, информационных технологий, телекоммуникаций и продаж.

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