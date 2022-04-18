Коррупция в Минздраве: новые подробности

Лукашенко провел встречу с Генеральным прокурором Андреем Шведом, председателем КГБ Иваном Тертелем и министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Главная тема – задержание более трех десятков врачей – ортопедов-травматологов:

— Ортопеды-травматологи — 35 человек. Не просто подсказывали, как я говорю, на операционном столе, какие импортные запчасти им [пациентам] в тело вставить ортопедические, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома, — возмущался Лукашенко, сообщает Пул Первого.

К слову, всего по делу проходят более 60 человек, а в списке фигурирует врач, который осматривал его самого. Лукашенко признался, что очень огорчен этим фактом, но, по его словам, закон есть закон – он один для всех.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич встретился в СИЗО со всеми задержанными, среди которых травматолог-ортопед Павел Скакун, и сейчас разбирается с каждым случаем персонально. Состоялся разговор о возмещении ими присвоенных средств и о том, на какую перспективу можно рассчитывать, но не будет никакой пощады тем, кто, по словам Лукашенко, «наживается на беде людей».

Также на совещании шла речь о ситуации в здравоохранении в целом, об обеспечении лекарственного рынка и о техническом оснащении медицинских учреждений диагностическим оборудованием.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»