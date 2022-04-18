Отношение украинцев к белорусам и Беларуси за последнее время значительно изменилось, причем, как показывают опросы общественного мнения, не в лучшую сторону.

Причина на поверхности: поддержка официальным Минском российской военной «спецоперации» в Украине.

Видят ли жители Украины различие между позицией Беларуси как государства и мнением обычных белорусов? К чему приведет этот эмоциональный накал? Как восстановить доверие между украинцами и белорусами?

Этой теме был посвящен очередной выпуск программы «Умные люди» на YouТube-канале «Белорусы и рынок». Ответы на наболевшие вопросы ведущие передачи искали вместе с кандидатами социологических наук Оксаной ШЕЛЕСТ и Алексеем ЛАСТОВСКИМ, а также аналитиком Игорем ТЫШКЕВИЧЕМ.

Эмоциональный всплеск или устойчивый тренд?

В программе спикеры обсудили результаты общенационального опроса жителей Украины, который провела украинская социологическая группа «Рейтинг» 18 марта текущего года. Оказалось, что 84 % участников исследования рассматривают Беларусь как недружественно настроенную страну. Два года назад в ходе схожего опроса такую позицию демонстрировали только 4 % украинцев, рассказывает Thinktanks.by.

Социолог Оксана Шелест считает, что конкретным цифрам украинских социологических исследований нужно верить «с некоторым допущением, поскольку любые опросы в текущей ситуации всегда имеют большую погрешность». Тем не менее, негативный тренд налицо.

Схожей точки зрения придерживается и аналитик Игорь Тышкевич. По его мнению, если Беларусь примет непосредственное участие в военном конфликте, то «отношения между государствами и между народами существенно ухудшатся».

— Если военное противостояние закончится на невыгодных для Украины условиях, то недовольство белорусами на бытовом уровне вполне может сохраниться. Если же будет найден компромисс, удовлетворяющий большинство украинцев, при этом Беларусь активно не вступит в войну, отскок к нормальному отношению вполне возможен, — конкретизировал эксперт.

Личное и публичное

Интерпретируя данные исследований, социолог Алексей Ластовский отметил, что важно понимать, как сами участники опроса трактуют понятие «Беларусь»: как государство или как белорусский народ. Далеко не все могут отделить в своем сознании белорусов от белорусской государственной системы:

— Асноўная праблема ў тым, што разводзіць гэтыя паняцці могуць эксперты, тыя, хто цікавіцца беларускімі пытаннямі. Асвядомасць звычайных людзей працуе на ўзроўні стэрэатыпаў. Доўгі час Беларусь атаясамлялася ў радавых грамадзян, у тым ліку і ва Украіне, з асобай Лукашэнкі. Гэты стэрэатып працуе і цяпер.

Игорь Тышкевич поделился своим личным опытом. Белорусский аналитик давно живет и работает в Киеве. По его наблюдениям, украинцы воспринимают Беларусь как недружественно настроенное государство. Но в отношении белорусов в целом присутствует сильная эмоциональная окраска.

Дальше многое зависит от человека. В отношении себя подчеркну: я не скрываю, что я белорус, и никогда не испытывал проблем в общении, даже на блокпостах и при встречах с военными. Допускаю, что у некоторых украинцев есть срывы на белорусов. О проблемных случаях читал в соцсетях.

Вторичный эффект

О таких историях рассказывают белорусы зарубежья. В европейских странах они сталкиваются с дискриминацией в личном общении и на бытовом уровне со стороны местных жителей и бизнеса. Часто не имеет значения, каких политических взглядов и какой точки зрения в отношении конфликта России и Украины придерживаются наши соочественники.

То, что среднестатистический европеец не проводит различия между позицией белорусского государства и проевропейски настроенных белорусов, вполне объяснимо, считает Оксана Шелест. Да, Беларусь громко звучала в европейской повестке в 2020 году, но это время ушло:

— Не очень рационально требовать от людей во всем мире, чтобы они были в курсе наших проблем и болячек, — пояснила эксперт.

Отношение к белорусам зависит и от самих белорусов

Социолог Алексей Ластовский с сожалением констатировал:

— Пакуль не бачна моцнага жадання ободвух бакоў да перамоў. Кожны бок мае жаданне змяніць сітуацыю на сваю карысць. Вайна зацягваецца і вядзе да абвастрэння эмоцый. Гэта рэчаіснасць, у якой мы будзем жыць увесь бліжэйшы час.

Спикеры выявили несколько причин недопонимания между представителями двух народов.

Во-первых, мы плохо знаем друг друга. Отношение части белорусов к украинскому вопросу формируется под воздействием российских СМИ. Оксана Шелест отметила, что «в последнее время Беларусь теряет свой информационный и медийный суверенитет».

Во-вторых, идет много про­тиворечивой информации. А чтобы противостоять фейкам и пропаганде, нужно иметь высокий уровень медиа­грамотности и качественный уровень базового образования, считает она.

Алексей Ластовский уточнил, что из-за отсутствия таких «предохранителей» в сознании многих белорусов живут разно­образные исторические штампы и идеологические мифы.

Тем не менее белорусы меняются. Оксана Шелест считает, что белорусы — это рассеянная нация.

— Именно не народ, а нация. Мы ведем сябе по-взрослому. Белорусы с первого дня стали отвечать на вызов украинской драмы, а белорусские диаспоры сразу включились в помощь украинским беженцам.

И вот сейчас это разведение белорусской системы, государства и белорусской нации, белорусских людей становится заметным, воспринимаемым. И чем больше мы будем эту тенденцию развивать и поддерживать, тем лучше наши перспективы с точки зрения изменения отношения к себе, — резюмировала эксперт.

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