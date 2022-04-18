Электрические палочки для еды делают любую пищу более соленой и вкусной

Производитель продуктов питания Kirin вместе с исследователями из университета Мэйдзи придумали палочки для еды, которые придают пище соленый вкус.

Новое электронное устройство посылает слабый электрический ток прямо в еду: волна нужной формы воздействует на ионы в хлориде натрия, который отвечает за соленый вкус.

По словам авторов, главная сложность — найти правильную форму волны, которая воздействует на ионы, такие как хлорид натрия. Кроме этого, ток также влияет на ионы глутамата натрия, который отвечает за усиление вкуса, пишет Хайтек.

Чтобы проверить эффективность своей разработки, авторы провели тест на добровольцах. Их кормили гелем с определенным содержанием соли и просили оценить, насколько он соленый на вкус, чтобы установить контрольный показатель.

Затем группе дали гель с уменьшенным содержанием соли на 30%. Испытуемые очень точно почувствовали, что количество соли снизилось.

В заключительной части добровольцам дали тот же гель с пониженным содержанием соли, но ели его с помощью наэлектризованных палочек для еды. В результате, по ощущениям испытуемых, соленость выросла на 50%.

По словам исследователей, ток в устройстве очень слабый, чтобы оказать какое-либо негативное влияние на организм человека.

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