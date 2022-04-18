Американская компания Green Launch представила водородную пушку, которую она собирается использовать для вывода спутников на околоземную орбиту. Концепция артиллерийского орудия, используемого в качестве недорогого метода отправки полезной нагрузки в космос, восходит к проекту высотных исследований армии США (HARP) 1960-х годов. Или к идеи всех фантастов-мечтателей конца XIX – начала XX века, воплощенной в романе Герберта Уэллса «Из пушки на Луну».

Принцип разработки чрезвычайно прост. Как отмечают сами создатели, по сути это длинная (16,5-метров) труба, заполненная водородом, смешанным с гелием и кислородом. Стремительное расширение газов при выстреле придает «снаряду» огромное ускорение, пишет Naked Science.

По словам инженеров Green Launch, водородная пушка может стрелять спутниками каждые 60-90 минут. Снаряд пушки представляет мини-ракету со второй ступенью, которая поможет спутнику выйти на верную орбиту. По сути пушка заменяет первую ступень ракеты, что сокращает стоимость запуска.

Как отмечают конструкторы, система в первую очередь предназначена для маленьких и легких спутников. Стоит отметить, что в процессе запуска полезная нагрузка будет испытывать большую перегрузку, ускорение может достигать 30 000 G. Но, по словам представителей компании, это не представляет значительной проблемы для электроники, и большинство спутников справятся с подобной нагрузкой.

В 2021 году Green Launch провела испытания экспериментальной пусковой трубы, запустив снаряд в стратосферу. В 2022 году разработчики планируют увеличить скорость, чтобы снаряд смог пересечь линию Кармана на высоте 100 километров над Землей.

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