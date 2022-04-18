В условиях санкций российский бизнес вынужден искать пути для обхода ограничений, в т.ч. через другие страны. Однако, по мнению экспертов, массовой миграции бизнеса РФ в Беларусь ожидать не стоит.

Несмотря на ухудшение белорусско-украинских отношений, Беларусь не спешит навесить на южную соседку «ярлык недружественности».

К примеру, в утвержденном 6 апреля перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц, есть и США, и Канада, и страны ЕС, и даже далекие Австралия и Новая Зеландия. А вот Украины в данном списке нет. И это в то время, когда тысячи белорусских вагонов национализируются в Украине, а в адрес Беларуси звучат резкие заявления со стороны украинских политиков.

В чем же дело?

Мнение аналитика и публициста Игоря Тышкевича приводит Thinktanks.by. Тышкевич считает, что роль посредника в переговорах РФ и Украины «отжал» Эрдоган, и маневр 2014 года официальному Минску не светит, Беларусь вынуждена играть на том, что ее позиция отличается от российской, пытаясь подать сигнал Украине и Западу, что не нужно ставить знак равенства между РБ и РФ.

В то же время для нашей страны Россия — главный экономический партнер и политический союзник. Поэтому сильно заигрываться нельзя и одновременно необходимо демонстрировать свою нужность и полезность. Например, с такой позиции: Беларусь — это вариант обхода санкций для бизнеса из РФ:

— С одной стороны, вроде бы есть предпосылки. Санкционное давление на Беларусь и Россию не идентично. На Беларусь сейчас немного меньше. И все бы хорошо, если бы не одно государство — Казахстан, — отмечает Игорь Тышкевич.

— Вспоминаем недавнюю обиду Лукашенко на Казахстан: мол, они не поддерживают Россию. Это не из-за того, что Казахстан голосует не так на международных площадках. Не из-за того, что Казахстан заявил, что он однозначно не будет признавать ЛНР и ДНР. Вопрос в другом, — добавляет эксперт.

По мнению аналитика, дело в том, что Казахстан может заявить свою резкую позицию, имея опыт поддержки со стороны ведущих мировых держав. К примеру, после январских событий войска ОДКБ были выведены из страны после сигналов из Китая и Турции. То есть казахи показали, что такое многовекторность, как это работает и обеспечивает безопасность страны.

Казахская «калитка» безопаснее

Вполне возможно, что со стороны Казахстана будет оказана помощь России по обходу санкций. Но, во-первых, выигрышная позиция Казахстана в том, что именно казахи будут выбирать, кого пускать, а кого не пускать, чтобы не создавать рисков для себя. И второй вопрос — процент за посреднические услуги. Что будет Казахстану от этого?

— Этот процент будет, конечно, выше, чем у Беларуси. Для Беларуси желательно было замкнуть все на себя. Но даже с учетом большего процента, с учетом избирательности казахов, для российского бизнеса — это менее рисковый вариант, потому что там [в Казахстане] санкций нет. Тот же самый российский бизнес, который будет пытаться «пропетлять», будет в массе своей использовать казахскую «калитку», а белорусскую — только в крайнем случае, — резюмирует Тышкевич.

Кстати, такой же позиции придерживается и эксперт исследовательского центра BEROC (Киев) Дмитрий Крук. В то время как ряд специалистов в последнее время высказывали предположения о том, что российский бизнес будет мигрировать в Беларусь, где воздействие санкций не столь велико, Дмитрий Крук предполагает, что это вряд ли станет массовым явлением:

— С гораздо большей долей вероятности такой меккой станет Казахстан, и именно туда будет переезжать российский бизнес или создавать схемы для обхода санкций, — отметил эксперт.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»