Тысячи российских и белорусских грузовиков застряли в многокилометровых очередях на границах Евросоюза перед началом действия нового пакета санкций.

С 16 апреля им запрещено находиться на территории ЕС, но время прохождения границы растянулось и занимает до 10 дней

Тысячи грузовиков российских и белорусских перевозчиков застряли на востоке Польши, пытаясь покинуть границы ЕС до начала действия санкций, которые запрещают им находиться на территории блока, пишет Thinktanks со ссылкой на Financial Times.

Выезд из ЕС растянулся на срок от 3 до 10 дней, а протяженность очереди превысила 40 км, рассказала источники FT в логистической отрасли. В свою очередь глава польского Объединения международных автомобильных перевозчиков (ZMPD) Ян Бучек оценил в 80 км длину очереди на пункте пропуска Корощин на границе с Белоруссией. Он также добавил, что нет «никакой возможности» для автоперевозчиков успеть покинуть ЕС до начала действия запрета в субботу.

По данным Национального налогового управления Польши, ожидание на контрольно-пропускном пункте «Корощин» в пятницу утром составило 33 часа, а на более северном КПП «Бобровники» – 56 часов. Ситуация осложнилась тем, что КПП «Кузница» на границе Польши и Белоруссии был закрыт с начала миграционного кризиса в 2021 году, уточняет FT. Грузоперевозчики также сообщили о длинных очередях на пограничных переходах в Латвии и Литве.

Александр Кувшинов, старший исполнительный директор компании Gurtam, которая предоставляет ПО для отслеживания автопарка, в пятницу заявил, что в ЕС находятся около 10 000 российских и белорусских грузовиков. Он добавил, что они «не вернутся в Россию в ближайшие несколько дней». Другой источник FT оценивает эту цифру в «несколько тысяч».

Луис Гомес, президент транспортной компании XPO Logistics в Европе, заявил, что ситуация может привести к дальнейшему напряжению в европейском секторе перевозок. При этом санкции против российских и белорусских грузоперевозок нанесут меньший ущерб отрасли, чем исход 100 000 украинских водителей из сектора, который уже страдает от нехватки персонала, считает Гомес.

В начале апреля ЕС согласовал пятый пакет санкций против России, в который в том числе вошел запрет на нахождение внутри ЕС российских и белорусских автоперевозчиков и судов. Исключения сделано для транспорта, перевозящего продукты питания, лекарства, почту и энергоносители. Крайний срок выезда перевозчиков из стран блока – 16 апреля. 15 апреля, накануне начала действия запрета, Беларусь в ответ запретила въезд автомобилей и тягачей с регистрацией в ЕС. Россия пока не предпринимала ответных действий.

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