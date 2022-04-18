Сегодня, 18 апреля, около 15:00 на автодороге “Граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи” в д.Весея водитель автомобиля «Лада», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автопоездом “Мерседес” под управлением 29-летнего жителя Витебска, сообщает МВД.

В легковом автомобиле три человека погибли, один доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

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