Беременная женщина перевернулась на «Крайслере» под Смолевичами

В Смолевичском районе 16 апреля на брестской автотрассе перевернулся автомобиль «Крайслер Кантри». Серьезные травмы получила беременная 33-летняя женщина-водитель и ее четырехлетний сын-пассажир.

— Происшествие случилось около 15:00 на 409 километре автодороги М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации». Предварительно установлено, что беременная борисовчанка 1988 года рождения ехала на «Крайслере Кантри» со стороны Минска в направлении Борисова. Она везла своего четырехлетнего сына. Женщина не справилась с управлением, машина выехала на правую обочину, наехала на бордюрный камень и опрокинулась, — рассказала представитель ГАИ Елена Соколова корреспонденту mlyn.by.

В результате аварии водитель получила травмы головы, грудной клетки и живота. У ее сына — травма головы и ушиб грудной клетки. Оба госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, а ее сын перевозился без детского удерживающего кресла. Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям пристегиваться, соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге. Перевозя несовершеннолетних пассажиров, обязательно позаботьтесь о их безопасности. Самых маленьких усаживайте в специальные детские кресла.

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