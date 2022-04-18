Цены на автомобильное топливо снова вырастут: с 19 апреля оно подорожает на 2 копейки, сообщается на сайте “Белнефтехим”.

Это уже восьмое подорожание в текущем году.

Розничные цены на моторное топливо на АЗС составят:

Аи-92-К5-Евро – 2,16 белорусского рубля за литр,

Аи-95-К5-Евро – 2,26 бел. рубля,

Аи-98-К5-Евро – 2,48 бел. рубля,

дизтопливо – 2,26 бел. рубля за литр.

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