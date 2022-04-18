В редакцию Onliner обратился абонент А1. По словам Александра, он «столкнулся с задолженностью в почти 2500 рублей перед А1, даже ни разу не приложив к этому усилий». Мужчина утверждает, что оператор хочет взыскать с него почти 2500 рублей за уже умершего абонента. Причем долг образовался уже тогда, когда человека не было в живых. Как такое возможно?

Как пояснил Александр, в 2018 году умерла его мама. «Знал о наличии у нее одного номера, им пользовался, не переоформлял и не закрывал. Он дорог как память, тем более мать — абонент тогдашнего velcom с начала нулевых», — рассказывает мужчина. По его словам, в 2020-м он пришел в офис А1, предоставил свидетельство о смерти и переоформил номер на себя.

А в январе 2022-го пришило письмо с информацией о взыскании долга на сумму почти 2500 рублей из-за задолженности перед А1. «Сначала я подумал, что это какая-то ошибка. Неоднократно звонил в А1, мне там упорно твердили, что после смерти никакие долги от умерших за услуги связи не переходят к их родственниками. По номеру который я оформил, никакой задолженности нет! Я называл фамилию и паспортные данные матери, что ранее были, и ничего, никаких долгов, претензий нет!», — рассказал Александр.

Позже мужчина узнал, что на его маму был оформлен еще один номер, которым пользовался ее сожитель-иностранец. Именно на этот номер уже после смерти женщины в мае — июне 2020 года оформилось более 200 рекламных подписок. Сожитель, как предполагает Александр, испугался огромных цифр задолженности, выбросил SIM-карту и вскоре уехал в родную страну.

Таким образом, за подписки набежало более 1200 рублей долга. Плюс пеня за почти два года и услуги нотариуса — всего набежало 2429 рублей и 62 копейки. Теперь эту сумму предстоит оплатить Александру, у которого накопилось много вопросов.

«Непонятно, почему, когда я приходил в офис А1, мне никто не сообщил, что есть еще один номер, принадлежавший моей матери, на котором есть долг? Как мне вообще узнать, что оформлено на родного человека после его смерти? Мне нужно обивать пороги всех операторов связи, чтобы выяснить, не оформил ли человек какой-то номер? Обивать пороги интернет-провайдеров — вдруг у них что-то оформлено на умершего человека? Выходит, если мать умерла и я не знал, что на нее оформлен другой номер телефона, которым кто-то пользуется, там образовывается огромная задолженность, а я несу за это ответственность? Все потому, что сотрудники А1 не могут по фамилии, имени, отчеству проверить информацию: имеются ли на умершем другие номера телефонов?» — возмущается Александр.

Комментарий А1

Мы переадресовали историю Александра и его вопросы в компанию А1 с просьбой предоставить комментарий. Вот он:

«Компания А1 со всей серьезностью относится к персональной информации клиентов и обеспечению гарантии ее защиты. В случае смерти абонента сведения могут быть предоставлены только по запросам правоохранительных органов и судов. В связи этим по конкретному случаю у компании отсутствуют правовые основания для предоставления комментария».

«Оснований для списания задолженности нет»

Александр и сам обратился в А1 с просьбой учесть ситуацию и пересмотреть требования о задолженности. Абонент прислал в редакцию копию ответа оператора. Если коротко, то говорится в нем следующее:

Клиент несет всю ответственность в случае использования SIM-карты третьими лицами.

В случае смерти абонента обязательства по договору прекращаются при предъявлении свидетельства о смерти.

А1 настаивает, что компания не получала свидетельство о смерти женщины, поэтому продолжала оказывать услуги по абонентскому номеру.

Проверить, что говорили Александру консультанты А1, невозможно, потому что прошло слишком много времени и записи разговоров не сохранились.

В состав наследства входят все права и обязанности, поэтому Александр как наследник должен погасить долг.

Оснований для списания задолженности нет.

При этом оператор согласился не взыскивать пеню в случае, если Александр погасит основной долг и оплатит госпошлину — всего 1256 рублей и 77 копеек.

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