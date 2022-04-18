В последнее время все чаще звучат призывы и прямые указания о переориентации белорусского экспорта. Одним из вариантов альтернативного рынка сбыта продукции выступает «дружественный» Китай.

Все дороги ведут в Китай

О необходимости переориентации экспортных потоков в Китай заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Главная цель — переориентация экспорта, выпадающего с рынков стран Запада (по санкционным причинам) и Украины (в силу известных обстоятельств), на рынки дружественных стран, в первую очередь России и Китая как наиболее емких», — сказал Головченко в конце марта, пишет издание “Белорусы и рынок”.

В начале апреля министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло заявил, что Беларусь уже переориентировала поставки продовольствия и сельхозпродукции на другие рынки.

«Мы буквально в течение двух недель переориентировали рынок и начали поставлять продукцию туда, где ее покупают. А берут ее прежде всего Российская Федерация вместе со странами СНГ и Евразийского экономического союза. Вторым стратегическим партнером для нас стал Китай», — констатировал Брыло.

Следует отметить, что согласно Директиве «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» от 3 декабря 2021 года, Беларусь планирует довести к 2025 году экспортные поставки в КНР до уровня не менее двух миллиардов долларов.

Выгодная дружба

В начале апреля в Беларуси официально утвержден перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц. Китай, конечно, в этот список не попал.

Выгодно ли Китаю дружить с Беларусью? Вполне. Китайская дружба уже давно строится на принципах экономической выгоды, которую страна получает, в том числе, за счет торговли.

Главной составляющей в торгово-экономических отношениях Беларуси и Китая является товарная торговля. Внешнеторговый оборот товаров между Беларусью и КНР демонстрирует уверенный рост уже несколько лет кряду. Белорусский экспорт в Китай постоянно наращивает обороты, но вместе с тем увеличивается и импорт из этой страны (исключение — «пандемийный» 2020 год).

В прошлом году товарооборот Беларуси и Китайской Народной Республики составил 4 940 166,0 тысяч долларов, из них экспорт — 868 760,3 тысяч долларов, импорт — 4 071 405,7 тысяч долларов.

Чтобы торговля была прибыльной, экспорт должен преобладать над импортом, формируя, таким образом, положительное торговое сальдо. Однако в товарной торговле Беларуси с Китаем ситуация пока складывается не в пользу нашей страны.

Согласно открытым позициям Белстата, в 2021 году наибольшую валютную выручку Беларусь получила за счет экспорта в Китай продовольственной продукции (мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная продукция) и древесины (пиломатериалы, древесная целлюлоза).

Но не стоит забывать, что закрыта статистика по удобрениям, а именно они приносили основной доход нашей стране. Экспорт калия в Китай принес Беларуси в 2016 году 289 771,2 тысяч долларов, в 2019 году — 353 316,1 тысячи долларов, в 2020 году — 319 796,4 тысяч долларов.

По информации посольства РБ в Китае, Беларусь находится в топ-10 поставщиков в Китай калийных удобрений (3 место), а также молочной сыворотки (5 место), мясной продукции (мясо курицы и говядина, 9 и 10 места), рапсового масла (10 место).

Основу импорта из КНР в прошлом году составляли непродовольственные товары (Раздел 16 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности).

Полное название раздела звучит следующим образом: «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности».

Таким образом, в структуре ввоза товаров из КНР преобладал «технический» импорт, что стало уже традиционным во внешней торговле Беларуси и Китая.

Китай — «спасательный круг» для белорусского экспорта?

Потенциал для расширения отечественного экспорта в Китай есть. Прежде всего, это касается сельхозпродукции и продуктов питания. Например, в прошлом году совокупный экспорт молочной продукции в Китай вырос на 35% и составил около 4-5% от экспорта молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.

Но кроме продуктов питания, Беларусь анонсировала переориентацию в КНР древесины, от которой отказался Евросоюз. Перенаправление торговых потоков с Запада на Восток, в том числе в Китай, возможно, однако сопряжено с логистическими трудностями, что может негативно отразиться на прибыльности экспорта.

К тому же Беларусь лишилась «лесных» сертификатов, а значит, не каждая китайская компания согласится покупать древесину, не имеющую международного признания. А даже если и согласится, то может потребовать цену ниже рыночной.

Однако самый главный вопрос: что будет с экспортом белорусского калия? Ведь именно за счет удобрений Беларуси удавалось хотя бы частично компенсировать дисбаланс в торговле с КНР.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько заявил 10 апреля, что бо́льшая часть объема калия, который ранее поставлялся на китайский рынок, уже законтрактована и направляется получателям по железной дороге. Но о конкретных объемах и контрактных условиях этих поставок ничего не известно.

Вытянет ли Китай белорусский экспорт? При благоприятных условиях — скорее, поддержит его на плаву, но лишь с учетом ряда факторов. Весь выпадающий объем товаров (Украина, страны ЕС) Китай, конечно же, не заберет. Но значительную часть высвободившейся продукции — может. А если и цены будут ниже, чем у конкурентов, — то тем более. Благоприятный исход во многом будет зависеть от того, какой объем калийных удобрений Беларусь сможет продать в Китай в текущем году.

Правда, увеличение экспортных поставок еще не означает, что торговля с КНР выйдет в плюс. Чтобы внешняя торговля была выгодой нужно не только наращивать экспорт, но и сокращать зависимость от китайского импорта. Либо доводить экспорт до такого объема, чтобы он перекрывал стоимость ввоза товаров из Поднебесной. Но в ближайшее время, исходя из существующих реалий, это невозможно.

Поэтому торговля Беларуси и Китая, скорее всего, вновь окажется более выгодной для китайской стороны, а торговое сальдо опять будет не в пользу Беларуси и уйдет в минус.

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