Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев проанализировал выступление сборной Беларуси на ЧЕ-2022 (17-е место).

“Иногда мелочь на первый взгляд оказывает огромное влияние на конечный результат. Приехав Братиславу и поселившись в отеле, начальник команды, тренеры, с первых минут должны были насторожиться: огромное скопление людей в относительно малом помещении, во время завтрака, обеда, ужина. И это в самый разгар очередного пика пандемии в Европе.

Считаю, что тренерский штаб и игроки недостаточно принимали меры по соблюдению санитарных норм. В результате несколько игроков заболели в команде. Могли ли мы выиграть у поляков? Даже если бы все были здоровы? Спорный вопрос…

Учитывая, что сборная Польши в последние годы нам проигрывала, то на эту игру с нами они настраивались так, как мы на предыдущие игры с ними. Все эти годы нас накрывает одна и та же проблема — проблема равноценных замен. Ушел Сергей Шилович — проблема. Заболел Кулеш — трагедия. Нет кому достойно играть на его позиции.

Считаю, что в этом виноваты все, начиная с меня. Виноваты тренеры, которые набирают наши младшие группы. Многие набирают просто, чтобы укомплектовать группы. Виновны тренеры, которые впоследствии работают с молодежной и юниорской сборными, и работают не по современным методикам. Иначе, чем можно объяснить, что у многих из них нет ни только развернутых конспектов, но даже и обыкновенных.

Виновен и главный тренерский штаб. Где, Юрий Анатольевич, систематические мастер-классы? С тренерами из регионов, ведущими игроками региональных команд, привлечением, тоже систематическим, для обучения лучших вратарей, полусредних, разыгрывающих, с мировым именем?

Должны нести ответственность и руководители клубов. Как в подборе игроков, так и в качественных тренировках. Вы в этом направлении или ослабили контроль, или вообще его не было.

Подбор детей в младшие группы очень плохой! Можете со мной не соглашаться, но у нас на протяжении времени, что я работаю, на каждой позиции всего по одному основному игроку, особенно страдает задняя линия. У нас один Королек, один Вайлупов, один Кулеш. А где другие?

Если бы у нас был хороший подбор, то с этих ребят и девочек, мы вырастили бы, не одного-двух игроков, а несколько на каждой позиции. И тогда бы, кого-то отдавая в Минск РГУОР, а кого-то равноценного оставляя у себя, через пару тройку лет можно было бы выявить, кто лучше работает, центр или отдельные регионы?

Для того, чтобы дальше двигаться вперед необходимо увеличивать количество команд в высшей лиге, как в мужском гандболе, так и в женском. И необходимо, чтобы у каждой команды были дублеры”, — цитирует Коноплева официальный сайт БФГ.

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