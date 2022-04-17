Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов пообещал помочь в восстановлении Мариуполя. Об этом он сказал Reuters.

«Мариуполь — это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом», — сказал Ахметов.

Группа «Метинвест», принадлежащая бизнесмену, владеет заводом «Азовсталь» и Металлокомбинатом имени Ильича в Мариуполе. Накануне компания сообщила, что Украина потеряла 30–40% металлургических мощностей, ее предприятия не будут работать на подконтрольных России территориях Украины.

«Мы всю Украину восстановим», — пообещал Ахметов. По его словам, он вернулся в страну 23 февраля и с тех пор не уезжал.

Ринат Ахметов — самый богатый украинский бизнесмен. По оценке Forbes, его состояние составляет $7,6 млрд. Ахметова называли «хозяином Донбасса» (до начала конфликта на юго-востоке Украины его состояние оценивалось в $22,3 млрд).

Главные активы бизнесмена объединяет «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) — крупнейшая финансово-промышленная группа Украины. Ей принадлежит 71,24% холдинга Metinvest B.V.

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