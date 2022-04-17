Пасха – один из самых больших христианских праздников, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Католики и православные отмечают его в разные дни, в этом году разница в датах составляет неделю. В то время как у православных христиан наступило Вербное воскресенье, христиане западного обряда отмечают сегодня Пасху.

Главной традицией Пасхи является встречать праздник всей семьей. В ночь с субботы на воскресенье в костелах прошла первая пасхальная месса, завершающаяся освящением воды и огня. Этот огонь затем приносят домой и зажигают свечи, их воск считается целебным. Водой же из храма окропляют праздничную еду и стол. Также в костелах в день Пасхи освящают блюда для грядущего семейного застолья.

После торжественных богослужений верующие собираются за домашним столом, где сначала съедают по кусочку вареного яйца, а потом принимаются за остальные угощения. Крестные родители приходят к крестникам с подарками.

Пасхальные яйца, которыми обмениваются верующие, символизируют Воскресение Христово. Согласно преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок римскому императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, тот, усомнившись, сказал, что как скорлупа из белого не становится красной, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным.

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