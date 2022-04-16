Лимит беспошлинного ввоза посылок в Беларуси приравняли к нормам ЕАЭС. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

В марте лимит беспошлинного ввоза товаров в пять раз увеличили в ЕАЭС. Для физлиц он вырос с €200 до €1 тыс. Весить такая посылка должна не более 31 кг.

Мера временная и будет действовать лишь до 1 октября 2022 года. В ЕАЭС предполагают, что такой подход поможет избежать дефицита некоторых товаров.

Если стоимость посылки превысит эту сумму или ее вес окажется более 31 кг, придется заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа. Причем ее размер должен быть не менее €2 за килограмм.

Для Беларуси это существенное увеличение лимитов. У нас в стране до сих пор не действовал порог в €200, пошлиной не облагались лишь посылки до €22 и весом до 10 кг.

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