Всемирная организация здравоохранения занимается анализом информации о том, что в некоторых странах Европы зафиксированы случаи гепатита неизвестного происхождения у детей.

В частности, к этим странам относятся Испания, Британия и Ирландия.

Так, в Британии, по данным ВОЗ, зарегистрировано 74 таких случая – гепатит неизвестной этиологии имеет тяжелое и острое течение. Болезнь поразила детей до 10 лет.

В организации обратили внимание на то, что лабораторные исследования не показали наличия вирусов гепатита типа A, B, C, E и D, но при этом в некоторых случаях был обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.

Не менее пяти случаев неизвестной болезни зафиксировано в Ирландии, еще три – в Испании. Среди заболевших – дети от 22 месяцев до 13 лет.

“ВОЗ внимательно следит за ситуацией совместно с другими государствами-членами, Соединенным Королевством и партнерами на предмет аналогичных случаев”, – говорится в заявлении организации.

Вместе с тем в организации отметили, что пока не дают рекомендаций ограничить поездки или торговлю со странами, где обнаружен гепатит неизвестного происхождения.

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