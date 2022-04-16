Всемирная организация здравоохранения занимается анализом информации о том, что в некоторых странах Европы зафиксированы случаи гепатита неизвестного происхождения у детей.
В частности, к этим странам относятся Испания, Британия и Ирландия.
Так, в Британии, по данным ВОЗ, зарегистрировано 74 таких случая – гепатит неизвестной этиологии имеет тяжелое и острое течение. Болезнь поразила детей до 10 лет.
В организации обратили внимание на то, что лабораторные исследования не показали наличия вирусов гепатита типа A, B, C, E и D, но при этом в некоторых случаях был обнаружен SARS-CoV-2 или аденовирус.
Не менее пяти случаев неизвестной болезни зафиксировано в Ирландии, еще три – в Испании. Среди заболевших – дети от 22 месяцев до 13 лет.
“ВОЗ внимательно следит за ситуацией совместно с другими государствами-членами, Соединенным Королевством и партнерами на предмет аналогичных случаев”, – говорится в заявлении организации.
Вместе с тем в организации отметили, что пока не дают рекомендаций ограничить поездки или торговлю со странами, где обнаружен гепатит неизвестного происхождения.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!