Российский президент Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах, из которой следует, что ему удалось заработать за 2021 год всего 10,2 млн рублей. В долларовом эквиваленте это примерно $122 тыс. То есть около $10 тыс. в месяц.

Список имущества, которое находится в собственности российского президента, довольно скромный: одна квартира и гараж, вторая квартира — в пользовании. Также Путин является владельцем двух российских автомарок: «ГАЗ М21» и «Нива» с прицепом «Скиф».

Из деклараций, опубликованных на сайте Кремля, следует, что гораздо больше Путина зарабатывают другие высокопоставленные чиновники. Так, доход премьера Михаила Мишустина за 2021 год оценивается в 18,3 млн рублей, а главы Минпромторга Дениса Мантурова — в 704,7 млн рублей.

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