39-летнего минчанина Александра Зайцева осудили на 10 лет колонии усиленного режима за попытку поджога дачи председателя Верховного суда Валентина Сукало, сообщают правозащитники.

Александра Зайцева осудили по двум статьям — покушение на преступление и покушение на акт терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору (статьи 14 и 289 ч. 2 Уголовного кодекса Беларуси). Судья — Сергей Епихов.

Александр был задержан 22 августа 2021 года недалеко от дачи Валентина Сукало. Иные подробности неизвестны.

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