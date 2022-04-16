39-летнего минчанина Александра Зайцева осудили на 10 лет колонии усиленного режима за попытку поджога дачи председателя Верховного суда Валентина Сукало, сообщают правозащитники.
Александра Зайцева осудили по двум статьям — покушение на преступление и покушение на акт терроризма, совершенное группой лиц по предварительному сговору (статьи 14 и 289 ч. 2 Уголовного кодекса Беларуси). Судья — Сергей Епихов.
Александр был задержан 22 августа 2021 года недалеко от дачи Валентина Сукало. Иные подробности неизвестны.
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