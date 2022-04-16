Александр Лукашенко поручил отреставрировать в течение 2022 года мемориальный комплекс «Хатынь» и построить здесь новый музей, пишет его пресс-служба. Все работы должны быть закончены к 80-летию хатынской трагедии.

– Значит, в будущем году 80 лет. Все вылизать от Минска до «Хатыни», начиная от дорог. Все стройки надо закончить к этому времени, – распорядился Лукашенко.

Напомним, деревню Хатынь в Логойском районе в 50 километрах от Минска гитлеровские каратели сожгли вместе с жителями. Это случилось 22 марта 1943 года. Такая же судьба постигла сотни других белорусских деревень, и мемориальный комплекс «Хатынь» является символом мученичества всего народа.

Александр Лукашенко 16 апреля приехал в «Хатынь», что принять участие в республиканском субботнике. Перед тем, как отправиться сажать деревья, он выслушал доклад директора «Хатыни» Артура Зельского о планируемом капремонте и модернизации комплекса.

Так, в «Хатыни» планируется почистить скульптуру «Непокоренный человек», отремонтировать монумент «Крыша сарая», мемориалы «Венец памяти», «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», провести реставрацию гранитных плит дороги «Последний путь». Также будет изменена подсветка центральной дорожки и звуковое оформление мемориала.

Кроме того, в «Хатыни» планируется построить новое здание музея. Директор «Хатыни» представил его концепцию – одноэтажное здание общей площадью 1 тысяча квадратных метров с устройством кругового движения по шести выставочным залам.

Проект Лукашенко не понравился. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко потребовал к 9 мая доложить конкретные сроки, планы, кто будет работать, экспертизы, проекты и сметы.

– Немедленно начинайте строить музей. Главное – экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало, – сказал Лукашенко.

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