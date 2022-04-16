Власти Индонезии планируют построить новую столицу, которая получит имя Нусантара – в честь поэтического названия региона, где находится Индонезия.

Президент страны Джоко Видодо заявил о переносе столицы после своего избрания в 2019 году, однако из-за пандемии проект пришлось отложить. Теперь это может произойти в 2024 году.

Правительство надеется, что это уменьшит нагрузку на Джакарту – город с населением 10 млн человек, который перегружен, страдает от регулярных наводнений и является одним из самых быстро тонущих населенных пунктов в мире из-за действия грунтовых вод. Некоторые части северной Джакарты уходят под воду примерно на 25 см в год из-за оседания грунта.

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