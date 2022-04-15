Жилищное строительство: и вверх, и вниз

В стране продолжается сокращение коммерческого жилищного строительства.

По итогам января—февраля 2022 года в Беларуси введено в эксплуатацию 672,9 тысячи квадратных метров общей площади жилья, что оказалось на 2,8% меньше (на 19,6 тысяч квадратных метров), чем в январе-феврале 2021 года. Впрочем, в январе текущего года снижение объемов строительства было еще больше: 9,8%. То есть в феврале ситуация улучшилась, публикует select.by. Всего за два месяца текущего года в стране организации всех форм собственности построили 7,2 тысячи новых квартир.

Для граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, введено в эксплуатацию 296,8 тысяч квадратных метров общей площади, то есть 44,1% от общего объема введенного жилья. Это на 10,4 тысячи квадратных метров больше, чем в январе—феврале прошлого года. При этом с использованием государственной поддержки для очередников построено за рассматриваемый период 216,8 тысяч квадратных метров, что на 15,5 тысяч квадратных метров больше, чем в январе—феврале 2021 года.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию жилья на 9,6 тысяч квадратных метров больше, то есть 232,3 тысячи квадратных метров жилья, что составило 34,5% от общего ввода жилья.

Снижение объемов жилищного строительства в Беларуси произошло за счет уменьшения возведения коммерческого строительства в городах, которое осуществляется без поддержки государства. Учитывая политический кризис, а теперь еще и начинающийся экономический, это не удивительно.

В таких условиях в Беларуси решили поддержать государственное строительство арендного жилья. Специальным указом улучшены условия для строительства арендного жилья государственными организациями.

В частности, им разрешается возводить такое жилье за счет собственных средств или кредитов, а также самостоятельно определять порядок и условия предоставления такого жилья в аренду, в том числе устанавливать величину арендной платы для своих работников.

Установлено также, что полученные от аренды деньги будут оставаться у организаций и направляться на строительство нового жилья, погашение взятых для его строительства кредитов, а также на создание и развитие материально-технической базы, используемой для эксплуатации жилья.

Кроме того, исполкомам предоставлено право освобождать граждан от платы за пользование арендным жильем из коммунального жилищного фонда, требующим ремонта, в том случае, если с согласия граждан ремонт будет осуществляться за счет собственных средств.

Данные меры должны способствовать резкому росту объемов строительства жилья. Теперь у руководства предприятий и исполкомов появилась заинтересованность в подобном строительстве, так как они будут предоставлять данное жилье не очередникам, а тому, кому считают нужным. Можно ожидать, что в первую очередь они будут стремиться обеспечить подобным жильем самих себя и нужных им людей, как это происходило в советские времена.

Тем не менее, и обычным гражданам Беларуси кое-что достанется, а жилищное строительство в целом в стране увеличится, поэтому в целом данный указ является позитивным событием. Кроме того, руководство предприятий сможет привлекать нужных специалистов.

В Министерстве строительства и архитектуры планируют выйти на объем строительства арендного жилья к концу текущей пятилетки до 600 тысяч квадратных метров в год, при том, что в 2021 году его было построено всего 120 тысяч квадратных метров.

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