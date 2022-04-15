Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 52-летнего Л., которому инкриминировано убийство с особой жестокостью.

Согласно материалам дела нетрезвый обвиняемый 4 ноября 2021 года пришел в квартиру к соседу Т. выяснить отношения, поскольку ранее между ними возникали конфликты. Разговора не получилось и в этот раз – в ходе ссоры Л. нанес потерпевшему не менее 19 ударов ножом по различным частям тела. После чего, выйдя на улицу, выбросил орудие убийства и пошел домой, где лег спать.

В результате полученных телесных повреждений Т. скончался.

В судебном заседании Л. вину не признал, пояснил, что нанес удары ножом в порядке самообороны.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, нигде не работал, поставлен на учеты в учреждения здравоохранения и Октябрьский РОВД г.Могилева. К слову, 13 марта 2021 он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, совершенное в 2007 году.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п.6 и п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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