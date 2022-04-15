Оперативники уголовного розыска задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает МВД.

Двум женщинам в возрасте 59 лет и 81 года позвонили неизвестные под видом дочери и внучки, и сообщили, что стали виновницами ДТП. Для выплаты компенсаций потерпевшим и во избежание уголовной ответственности необходимы большие суммы денег. Затем якобы сотрудник правоохранительных органов подтвердил серьёзность ситуации и посоветовал передать для спасения родных все сбережения.

Одна из потерпевших отдала аферистам 3 тысячи рублей и тысячу долларов, вторая – более 6 тысяч белорусских, 5 тысяч российских рублей и 100 долларов. У обеих деньги забирал ныне задержанный курьер.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество.

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